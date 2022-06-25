Физическая форма Дарвина поразила фанатов «Ливерпуля»

Дарвин Нуньес активно готовится к старту сезона 2022\23.

Болельщики «Ливерпуля» пришли в восторг от формы физической футболиста, которой он похвастался в социальных сетях.

3-летний Дарвин выложил фото из тренажерного зала, подписав его: «Без выходных».

Пользователи Twitter сразу отреагировали:

«Вот это пример»

«Это что еще за Греческий Бог»

«Он в неплохой форме, черт возьми».

«Грядут 40 голов за сезон. Премьер Лига не готова к такому».

Нуньес обратил на себя внимание европейских топ-клубов, проведя отличный сезон в «Бенфике». Дарвин забил 34 гола в 41 матче.

В «Ливерпуле» перед уругвайцем непростая задача – заменить Садьо Мане, который перешел в «Баварию».

«Я очень взволнован. В команде много выдающихся игроков», – признался Нуньес официальному сайту клуба.

«Фирмино – великолепный футболист, а также Жота, Луис Диас, Салах. Играть рядом с этими «монстрами» будет невероятным опытом для, я с детства мечтал о возможности выступать в Европе, но я не ожидал, что попаду в такой выдающийся клуб, как «Ливерпуль».