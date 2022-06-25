«Ливерпуль» готовится к уходу Салаха: клуб установил цену на футболиста

«Ливерпуль» рассматривает возможность ухода Мохамеда Салаха. У 30-летнего форварда остался один год на «Энфилде» по действующему контракту, переговоры о продлении серьезно затянулись.

Салах требует 400 000 фунтов в неделю, Садьо Мане, перешедший в «Баварию», просил у клуба аналогичную сумму.

Самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» является Вирджил Ван Дейк. Голландец зарабатывает 240 000 футов в неделю, а Салах хочет получать на 160 000 больше.

«Ливерпуль» хотел бы, чтобы Салах остался, но не готов согласиться на такую зарплату. По сообщениям The Sun, египтянин может пойти по стопам Мане и покинуть клуб.

Владельцы «Ливерпуля» готовы рассмотреть предложения по Салаху от 60 млн фунтов. И несколько клубов заинтересованы в трансфере, среди них называют и «Реал Мадрид».