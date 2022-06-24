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Салах – лучший атакующий игрок в истории «Ливерпуля». С его статистикой не сравнится даже Рашу, Далглишу и Оуэну

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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Мохамед Салах провел пять блестящих сезонов в «Ливерпуле» — три «Золотых бутсы», одна награда лучшего ассистента, две награды «Игрок года» по версии PFA и многочисленные командные титулы говорят об этом.

Но есть кое-что еще. 

Согласно данным, собранным футбольным аналитиком Саймоном Брандишем, Салах занимает первое место за все время в очень престижном списке «Ливерпуля».

Брандиш объясняет: «Салах продемонстрировал лучшую атакующую игру за 5 лет среди всех игроков «Ливерпуля» в истории».

Статистика этих нападающих взята из их лучших пяти лет в карьере в «Ливерпуле». Вот первая десятка:

GA – количество необходимых минут на гол и голевую передачу

Салах принял голевое участие в 219 голах за пять сезонов, в среднем это 94,58 минуты на гол и ассист. По сути, он забивал гол в каждой игре (в среднем) на протяжении всех пяти сезонов здесь!

За Салахом следуют Гордон Ходжсон и Иан Раш. Кенни Далглиш занимает восьмое место, а Стивен Джеррард — единственный полузащитник в топ-10.

Такие игроки, как Фернандо Торрес и Луис Суарес, не включены в список, поскольку они не провели за «красных» пять полных сезонов.

Салах невероятен.

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