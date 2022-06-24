Салах – лучший атакующий игрок в истории «Ливерпуля». С его статистикой не сравнится даже Рашу, Далглишу и Оуэну

Мохамед Салах провел пять блестящих сезонов в «Ливерпуле» — три «Золотых бутсы», одна награда лучшего ассистента, две награды «Игрок года» по версии PFA и многочисленные командные титулы говорят об этом.

Но есть кое-что еще.