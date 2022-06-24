Nike планирует реформы в производстве новых форм: как это повлияет на «Ливерпуль»

С нового сезона начинаются изменения с формами, которые производит Nike. Что же это будет и как повлияет на клубы?

Что Nike планирует делать?

Согласно французскому изданию L’Equipe, Nike планирует внести серьезные изменения в процесс поставки своей формы, что коснется и «Ливерпуля».

Компания по производству спортивной одежды думает о том, чтобы держать одну и ту же форму для команды в течение двух сезонов подряд, а не менять ее каждый сезон на новую, как сейчас.

Это связано с тем, что компания хочет помочь окружающей среде, поскольку на текстильную промышленность приходится два процента мировых выбросов парниковых газов.

В начале следующего сезона «Брентфорд» станет первой командой, которая повторит свою форму, они будут носить ту же, что и в прошлом сезоне.

Как это повлияет на «Ливерпуль»?

Сделка «Ливерпуля» с Nike гарантированно дает 30 миллионов фунтов стерлингов в год, «со структурой сделки, которая потенциально может принести «красным» гораздо больше за счет того, что клуб получает 20 процентов доходов от товаров под брендом Liverpool/Nike во всем мире».

«Ливерпуль» получает долю от продажи каждой проданной футболки, и, по оценкам некоторых аналитиков, «красные» могут зарабатывать на этих продажах около 70 миллионов фунтов стерлингов в год.