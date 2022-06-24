«Ливерпуль» согласился снизить цену за Минамино, но все равно остался в плюсе. Японец уходит в «Монако»

Трудолюбивый вингер не смог пробиться в основу команды Клоппа.

Минамино выступал за мерсисайдскую команду с января 2020 года. В общей сложности в составе «красных» он провел 55 матчей и забил 14 голов.

Японский хавбек переходит в «Монако» - выяснилось, что «Ливерпуль» пошел навстречу японцу и согласился снизить цену, чтобы Такуми смог перейти в клуб из одноименного княжества.

Изначально сообщалось, что англичане 20 миллионов евро за японца, но в итоге согласились на 18 миллионов с учетом бонусов.

12,9 миллионов фунтов «Монако» заплатит сразу и еще 2,6 миллиона будут выплачены в качестве бонуса. Таким образом, общая стоимость перехода составит 15,5 миллионов фунтов стерлингов.

Минамино был подписан за сумму в 2 раза меньшую - 7,25 миллиона фунтов стерлингов в январе 2020 года из «Ред Булл Зальцбург».