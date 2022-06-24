Сане готов отказаться от 10-го номера ради Мане

Два вингера похоже хотят добавить еще больше путаницы со своими фамилиями.

Садио Мане может получить свой привычный номер на футболке, под которым он играл в «Ливерпуле».

Мане уже официально является игроком «Баварии» – он был представлен прессе в среду после объявление о трансфере за 35,1 миллиона фунтов стерлингов.

Он еще не выбрал номер в новой команде, но отец Лероя Сане сказал, что его сын готов отказаться от футболки с номером 10. 26-летнему немецкому футболисту дали футболку под номером 10 после его перехода из «Манчестер Сити». Однако, если Мане хочет получить футболку с номером 10, то немецкий вингер, похоже, готов ее уступить.

Отец игрока, Сулейман Сане, сказал Radio Futurs Medias: «Садьо Мане известен под номером 10 в «Ливерпуле» и национальной сборной, а в «Баварии» мой сын носит его. Если Садьо хочет 10-ку, я уверен, что у Лероя не будет проблем с тем, чтобы отдать ему его».

Мане носил футболку под номером 10 в «Ливерпуле» с 2018 года и под таким же номером играет в сборной Сенегала.

Выступая на презентации, Мане рассказал, что ему потребовались всего «секунды», чтобы принять решение покинуть «Ливерпуль» и перейти в «Баварию».

«Когда мне сказали об интересе со стороны «Баварии», думаю, что это были даже не дни, а всего лишь секунды, и я принял решение. Я думаю, что это правильное решение, правильное время и правильный клуб».