«Ливерпуль» обязательно попытается подписать Беллингема следующим летом. В этом уверен Фабрицио Романо, но есть одна проблема

Скорее всего «Ливерпуль» не станет подписывать нового полузащитника этим летом, клуб остановится на трансфере Кэлвина Рэмзи.

С «красными» активно связывают игрока «Боруссии» Джуда Беллингема, который давно болеет за «Ливерпуль».

«Я уверен, что «Ливерпуль» вступит в борьбу за Беллингема будущим летом. Но он интересен не только «Ливерпулю» Все топ-клубы Англии, а также Испании пристально следят за ситуацией с Джудом», - говорит главный инсайдер Фабрицио Романо.

У «красных» есть определенный потолок зарплат, а требования полузащитника из «Боруссии» на данный момент очень высоки.