LFC 2020
Блог

«Ливерпуль» обязательно попытается подписать Беллингема следующим летом. В этом уверен Фабрицио Романо, но есть одна проблема

Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Скорее всего «Ливерпуль» не станет подписывать нового полузащитника этим летом, клуб остановится на трансфере Кэлвина Рэмзи.

С «красными» активно связывают игрока «Боруссии» Джуда Беллингема, который давно болеет за «Ливерпуль».

«Я уверен, что «Ливерпуль» вступит в борьбу за Беллингема будущим летом. Но он интересен не только «Ливерпулю» Все топ-клубы Англии, а также Испании пристально следят за ситуацией с Джудом», - говорит главный инсайдер Фабрицио Романо.

У «красных» есть определенный потолок зарплат, а требования полузащитника из «Боруссии» на данный момент очень высоки.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные