Майкл Эдвардс создал «Ливерпуль» Клоппа. Теперь он ушел из клуба и может возглавить «Челси»

Больше десяти лет создавал нынешнюю банду Юргена.

В среду утром стало известно, что Марина Грановская покидает руководство «Челси». Грановская работала в клубе с 2013 года. Она руководила трансферными вопросами, а также занималась продлением контрактов.

Исполняющим обязанности спортивного директора станет владелец лондонского клуба Тодд Боэли. Он будет работать в этой должности до тех пор, пока «Челси» не найдет нового менеджера. Боэли продолжит работу над трансферами, которая уже начата.

По информации ESPN, «Челси» попробует пригласить бывшего спортивного директора «Ливерпуля» Майкла Эдвардса на место, оставленное Мариной Грановской.

Moneyball

Эдвардс начал свою карьеру на «Энфилде» в ноябре 2011 года, перейдя к ним из «Тоттенхэма». «Ливерпуль» был в кризисе в те годы, и Эдвардс должен был их вытащить из него.

Он широко известен как руководитель аналитического отдела «красных», он сторонник использования статистических данных для принятия решений о трансферах (такой подход подробно описан в фильме «Человек, который изменил все» («Moneyball») с Брэдом Питтом в главной роли). Новый владелец «Челси» Тодд Боэли использует эти методы для своего бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс».

Известно, что в 2015 году Эдвардс активно участвовал в приглашении Юргена Клоппа на «Энфилд», и с тех пор у них прекрасные отношения.

Эдвардс был назначен спортивным директором в 2016 году, и с тех пор «Ливерпуль» добился большего успеха, чем любой другой английский клуб – поспорить с этим может только «Манчестер Сити», но они потратили за эти годы намного более внушительные суммы.

Эдвардс практикует «Moneyball», который использует данные и аналитику, чтобы попытаться найти скрытые жемчужины на трансферном рынке. Соответствие команде и тренеру, история игрока и прочий «анамнез» рассматриваются очень подробно.

Он потратил 479,6 миллиона фунтов стерлингов с момента своего повышения до спортивного директора. А чистые расходы (за минусом денег, полученных от продаж игроков), «красных» составляют всего 117 миллионов фунтов стерлингов (больше, чем за 10 лет!)— лучше, чем «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и даже клубы среднего уровня, такие как «Эвертон».

Лучшие трансферы

Как сообщается, Эдвардс был тем, кто убедил Юргена Клоппа подписать контракт с Мохамедом Салахом в 2017 году, когда менеджер хотел Юлиана Брандта из «Боруссии». С тех пор Салах стал лучшим нападающим Премьер-лиги.

Он также опередил «Челси», подписав контракт с Алиссоном Беккером в 2018 году. Эдвардс высматривал его в течение года перед переходом, и когда «Челси» немного колебался, он сделал рекордное предложение «Роме». Несколько недель спустя «синие» были вынуждены побить этот рекорд и купили Кепу.

Трансферы ван Дайка, Мане – дело рук Эдвардса, он же открыл Энди Робертсона и многих других.

На самом деле, за то время, что он был спортивным директором, только пару подписаний из его 20 с лишним трансферов можно считать настоящими провалами, поскольку подавляющее большинство из них способствовало дальнейшему успеху «Ливерпуля».

Эдвардса нужно благодарить и за то, что «Ливерпуль» зарабатывает огромные деньги за счет продажи второстепенных игроков, таких как Дэнни Ингс и Гарри Уилсон.

Именно благодаря ему у «Ливерпуля» были деньги на Алиссона и Ван Дайка, поскольку в январе 2018 года он продал Филиппе Коутиньо в «Барселону» более чем за 120 миллионов фунтов стерлингов.