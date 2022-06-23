«Это было просто невероятно», ― Мане вспоминает игру с Салахом и Фирмино

Садьо официально покинул «Ливерпуль», где провел шесть лет своей жизни. Сенегалец готовится разрывать Бундеслигу, но перед этим трогательно попрощался со своими друзьями Мо и Бобби.

«Бобби и Мо — ну что за игроки! Здесь нет никаких секретов, играть с этими великими футболистами было легко. Думаю, что я просто поддерживал это, особенно Бобби, который всегда освобождал место для меня и Мо, я думаю, это было просто невероятно. Эти два игрока остаются в команде, у "Ливерпуля" все еще есть прекрасные футболисты! Это лучший клуб в мире, я желаю им всего наилучшего, для меня футбол — это самоотдача и крайне усердная работа. Это то, во что я верю, и эти футболисты работали и будут работать, поэтому я уверен, у них всё сложится отлично», — сказал Мане в беседе с пресс-службой «Ливерпуля».

В своей лучшей форме Мане, Салах и Фирмино были лучшей атакующей тройкой в ​​мире. Выступая в основном составе, они сумели вместе выиграть как Премьер-лигу, так и Лигу чемпионов.

Эпоха закончилась еще до ухода Мане, так как Фирмино потерял хватку и перестал регулярно попадать в старт. Теперь, когда Садьо присоединился к «Баварии», мы уже точно не увидим ливерпульское трио в действии.