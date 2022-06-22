15 кандидатов на место и Салах только 4й: как «Ливерпуль» подписывал египтянина

В 2017 году «Ливерпуль» выбирал из 15 футболистов, прежде чем остановиться на Мохамеде Салахе. «Красные» подписали форварда из «Ромы» за 36,9 млн фунтов пять лет назад. С тех пор египтянин забил впечатляющие 156 голов, отдал 58 результативных передач за 254 матча, заработав статус легенды клуба.

По информации The Times, у «Ливерпуля» на примете было 15 футболистов в период с 2013 по 2017 год. Бывший спортивный директор клуба Майкл Эдвардс и главные скауты Дэйв Фэллоус и Барри Хантер взяли на себя решение задачи по выбору топ-форварда для команды.

На тот момент «Боруссия» отказалась продавать Кристиана Пулишича, Юлиан Брандт и Юлиан Дракслер также были в списке «Ливерпуля».

«Ливерпуль» в 2013 году упустил Салаха, когда соперники по АПЛ «Челси» перехватили его у швейцарского «Базеля». Но в 2017 году сделка все-таки состоялась и имела успех.

В сезоне 2021\22 Салах во второй раз выиграл Золотую Бутсу АПЛ, забив 23 гола в 35 матчах. На счету египтянина 31 гол и 16 ассистов за 51 матч за «красных» во всех турнирах в прошлом сезоне.