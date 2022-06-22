«Ливерпуль» может нарушить политику заработной платы при одном условии

По данным The National News, «Ливерпуль» изменит свою политику заработной платы только в том случае, если появится новый игрок, который станет одним из лучших в мире на своей позиции.

Тьяго Алькантара является ярким примером такого подхода. Футболист пришел в клуб летом 2020 года и подписал контракт, по которому получает 200 000 фунтов в неделю, больше зарплата только у Вирджила Ван Дейка. На тот момент Тьяго считался одним из лучших полузащитников планеты.

Но такие контракты – редкость в «Ливерпуле». Именно поэтому клуб выбыл из гонки за Орельена Тчуамени и Джейдона Санчо, требования обоих по зарплате были завышены.

Новичок команды Дарвин Нуньез пополнил ряды «красных» за 85 млн фунтов, его зарплата составит 140 00 фунтов в неделю.