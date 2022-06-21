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«Больно это видеть»: фаны «Ливерпуля грустят, увидев фото Мане в футболке «Баварии»

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Сегодня Садио Мане прошел курс лечения в мюнхенской «Баварии», а затем был замечен в их футболке возле стадиона.

Переход вингера в «Баварию» почти завершен, и это ознаменует конец его шестилетнего пребывания в «Ливерпуле».

Вот как фанаты «Ливерпуля» отреагировали на это фото:

Арийо Хаммед: «Мне больно, один из наших самых любимых игроков ушел…»

Эшби Роллинз: «Я так ненавижу это, я буду очень скучать по нему, легенда»

Марк Картер: «Всего наилучшего вам и вашей семье, Садио. Это было потрясающее путешествие… YNWA».

SamuelLFC: «Это похоже на дурной сон, но, думаю, все хорошее когда-нибудь заканчивается. Всего ему наилучшего».

Tahas_Takes: «Никогда не забуду его дебютный гол, тот гол Нойеру и многое другое. Человек с широкой улыбкой и сердцем подарил нам много хороших воспоминаний, не могу пожелать ему ничего, кроме самого лучшего в новом испытании. Удачи. Мане, ты всегда будешь здесь легендой».

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