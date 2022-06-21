Первое фото Мане в футболке «Баварии»

Садио Мане впервые был замечен в футболке мюнхенской «Баварии» перед своим переходом из «Ливерпуля».
30-летний Мане подпишет трехлетний контракт с чемпионами Германии, которые должны заплатить первоначальный взнос в размере 27,5 млн фунтов стерлингов за сенегальского игрока.
Эта цифра может возрасти до 35,1 миллиона фунтов стерлингов, если будут выполнены определенные условия, например, если «Бавария» будет выигрывать Бундеслигу каждый год в течение трехлетнего контракта вингера.
Также предусмотрен бонус, если Мане выиграет «Золотой мяч» в каждом из следующих трех сезонов.
Садио станет вторым приобретением «Баварии» в этом летнем трансферном окне после перехода Райана Гравенберча из «Аякса» за 18,5 млн евро.
Мане забил 120 голов в 269 играх за «Ливерпуль», выиграв Лигу чемпионов, АПЛ, клубный чемпионат мира, Кубок Англии и Кубок лиги за время своего пребывания на «Энфилде».
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