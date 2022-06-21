Первое фото Мане в футболке «Баварии»

Садио Мане впервые был замечен в футболке мюнхенской «Баварии» перед своим переходом из «Ливерпуля».

30-летний Мане подпишет трехлетний контракт с чемпионами Германии, которые должны заплатить первоначальный взнос в размере 27,5 млн фунтов стерлингов за сенегальского игрока.

Эта цифра может возрасти до 35,1 миллиона фунтов стерлингов, если будут выполнены определенные условия, например, если «Бавария» будет выигрывать Бундеслигу каждый год в течение трехлетнего контракта вингера.