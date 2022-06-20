«Меня мотивировали гнев и сожаление». Минамино о недостатке практики в «Ливерпуле»

Такуми Минамино разочарован недостатком игрового времени в «Ливерпуле». Футболист перешел на «Энфилд» в январе 2020 года из «Зальцбурга», и с тех пор страдал от отсутствия возможностей.

Минамино принял участие в 14 матчах «Ливерпуля» в дебютном сезоне, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В сезоне 2020\21 Минамино сыграл в 17 матчах за «Ливерпуль», забил трижды, после чего отправился в аренду в «Саутгемптон» в январе 2021 года.

В прошлом сезоне японец сыграл в 22х матчах за «красных», забил 7 голов и помог команде выиграть Кубок Англии и Кубок Лиги. Это был самый плодотворный сезон Минамино под руководством Юргена Клоппа, но игроку этого недостаточно.

«Матчи, в которых я играл, никого не интересовали. Даже если я приносил результат, ответного эффекта не было. Я пытался вдохновить сам себя, доказать, чего я стою. Я тренировался индивидуально, я не хотел сдаваться, у меня было мало игрового времени, но я должен был быть в форме, выходя на поле. Именно поэтому я тренировался дополнительно. Я думал, что оставлю все позади, выходя на поле, но каждый день меня мотивировали гнев и сожаление», - говорил Минамино Sanspo .

«У меня никогда не было так мало игрового времени, было сложно поддерживать форму и контроль над своими чувствами. Хотелось выйти на поле и сыграть важную роль в матче, чтобы получить результат, так что я сказал себе, что должен выйти и сделать это. Все получилось, хотя я не думаю, что это было важно. Я делал очевидные вещи. Я хотел показать себя с лучшей стороны, хотел показать все, на что я способен в важных матчах».