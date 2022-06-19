Самый дорогой состав от Transfermarkt: у «Ливерпуля» самый ценный защитник в мире, Салаха оценивают слабо

«Ливерпуль» представляют два игрока: Трент Александер-Арнольд (72 млн фунтов) и Мохамед Салах (81 млн фунтов).

Единственным клубом, в котором больше звезд в этой команде, является «Манчестер Сити» : Рубен Диас, Фил Фоден и Кевин Де Брюйне, а еще и Эрлинг Холанд, который перешел в "Сити" накануне.

Вот полный состав:

Салах провел блестящий сезон в "Ливерпуле", но его цена не достигает даже 100 млн, учитывая, какой уровень показывает Мо.

Его оценивают также, как Фил Фоден, который и близко не демонстрирует статистику Салахаю

Заниженная цена также у Кевина де Брюйне - одного из лучших игроков АПЛ и деясвующего чемпиона.