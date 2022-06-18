Первый гол Мане за «Ливерпуль» и великое празднование. С легендарного фото остался только Клопп

Затем последовало празднование, который с тех пор стал культовым в ливерпульском сообществе. Мане прыгнул Юргену Клоппу на спину, а за ним последовали еще несколько игроков:

На этом фото мы также можем видеть Деяна Ловрена, Адама Лаллану и Джини Вейналдуму. Все они покинули «Ливерпуль» за последние пару сезонов, последним из которых станосится Мане.

Но самый важный человек с этого фото все еще в команде.