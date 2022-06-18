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Первый гол Мане за «Ливерпуль» и великое празднование. С легендарного фото остался только Клопп

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Шестилетняя карьера Садьо Мане в «Ливерпуле» подходит к концу, через несколько дней он отправится в мюнхенскую «Баварию».

Он перешел в «Ливерпуль» в 2016 году и заявил о себе наилучшим образом, забив великолепный гол в ворота «Арсенала». 

Мане принял мяч на правом фланге

Вбежал в штрафную, красиво разобравшись с защитниками:

И пробил Петра Чеха в дальний угол:

Затем последовало празднование, который с тех пор стал культовым в ливерпульском сообществе. Мане прыгнул Юргену Клоппу на спину, а за ним последовали еще несколько игроков:

 

На этом фото мы также можем видеть Деяна Ловрена, Адама Лаллану и Джини Вейналдуму. Все они покинули «Ливерпуль» за последние пару сезонов, последним из которых станосится Мане.

Но самый важный человек с этого фото все еще в команде. 

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