«Ливерпуль» пошел на компромисс с «Баварией»: Фабрицио Романо объясняет причины

Чемпионы Германии сделали два предложения «Ливерпулю» по Мане, оба они были отвергнуты. Источники, близкие к клубу сообщают, что первые попытки «Баварии» подписать Мане были смехотворными.

Но в итоге, по информации Фабрицио Романо, «Ливерпуль» решился на компромисс из уважения к футболисту. Садьо Мане активно подталкивал «красных» к продаже, но делал это с большим уважением к клубу, поэтому «Ливерпуль» позволил ему уйти по сниженной цене.

30-летний Мане в прошедшем сезоне забил 21 гол за «красных» во всех турнирах, хотя в сезоне 2020\21 у Садьо был спад. Тогда он смог забить только 11 голов в АПЛ. Возращение получилось, но все-равно ниже его стандартов. Поэтому, можно сказать, что «Ливерпуль» разумно поступил, взяв сейчас деньги.

«Красные» провели активную работу на трансферном рынке, чтобы заменить Мане. Болельщики надеются, что Дарвин Нуньес оправдает ожидания.