Каникулы Джеррарда: поужинал с голливудской звездой в Беверли-Хиллз

Стивен Джеррард и легенда комедии Уилл Феррелл наслаждались компанией друг друга в известном ресторане Wally's Wine and Spirits в Беверли-Хиллз.

Феррелл - большой футбольный фанат. Он совладелец футбольного клуба "Лос-Анджелес".

"Лос-Анджелес" недавно подтвердил подписание контракта с итальянской легендой Джорджо Кьеллини, которого, как известно, укусил бывший товарищ Джерарда по "Ливерпулю" Луис Суарес в матче чемпионата мира 2014 года.

Интерес Феррелла выходит за рамки МЛС. Он преданный болельщик «Челси», и в 2019 году его заметили на матче Чемпионшипа между «Транмером» и «Портсмутом».