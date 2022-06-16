Каникулы Джеррарда: поужинал с голливудской звездой в Беверли-Хиллз

Стивен Джеррард и легенда комедии Уилл Феррелл наслаждались компанией друг друга в известном ресторане Wally's Wine and Spirits в Беверли-Хиллз.
Феррелл - большой футбольный фанат. Он совладелец футбольного клуба "Лос-Анджелес".
"Лос-Анджелес" недавно подтвердил подписание контракта с итальянской легендой Джорджо Кьеллини, которого, как известно, укусил бывший товарищ Джерарда по "Ливерпулю" Луис Суарес в матче чемпионата мира 2014 года.
Интерес Феррелла выходит за рамки МЛС. Он преданный болельщик «Челси», и в 2019 году его заметили на матче Чемпионшипа между «Транмером» и «Портсмутом».
В комедии 2005 года «Бей и кричи» Феррелл сыграл роль Фила Уэстона - детского футбольного тренера.
Джеррард наслаждается своим летним перерывом после первого сезона в качестве тренера АПЛ.
Джеррард пришел в ноябре, когда «Вилла» была всего в двух очках от зоны вылета. Легенда "Ливерпуля" вытащила их в безопасное место.
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