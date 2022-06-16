🎥Видео с лучшими голами Юргена Клоппа за «Майнц», набрало более 8 млн просмотров! Это что-то невероятное

Юрген Клопп войдет в историю, как один из лучших тренеров всех времен, но что насчет его карьеры игрока?

В 2016 году на шоу Monday Night Football харизматичный немец признал, что был очень средним футболистом.

«Я был очень средним игроком, я был быстрым, был хорош в воздухе, но на этом все. К сожалению, мяч большую часть времени находился на земле, а это не одна из моих сильных сторон», – говорил Клопп.

«Мне очень нравилось играть, поэтому я не мог остановиться, хотя это было бы неплохо для большинства клубов, за которые я играл».

Бывший правый защитник Юрген Клопп забил 52 гола в 325 матчах за «Майнц», где выступал на протяжении 11 лет. Клопп уверен, что не попал бы в свой нынешний «Ливерпуль», будучи игроком.

Но, кажется, Юрген Клопп слишком суров к себе. Клип с его лучшими голами в Бундеслиге на YouTube набрал большое количество просмотров. И там есть на что посмотреть.