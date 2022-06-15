Вирджил Ван Дейк оказался «слишком медленным» для «Кристал Пэлас»

Нил Уорнок, тренировавший в свое время «Кристал Пэлас», рассказал, что у клуба был шанс подписать Ван Дейка, который в итоге оказался в «Саутгемптоне».

Голландец произвел впечатление в «Селтике», им стали интересоваться клубы АПЛ. Он мог оказаться в «Кристал Пэлас», но главный скаут упустил возможность, посчитав Ван Дейка слишком медленным.

«Вирджил ван Дейк ускользнул от меня, мне его предложили за 5 млн фунтов, когда я работал в «Кристал Пэлас», но мой главный скаут заявил, что он слишком медленный, в итоге Ван Дейк перешел в «Саутгемптон», - рассказывает Уорнок Mirror Football.

«Это очень обидно! Даже если ему и не хватает скорости, то его умение читать игру все компенсирует».

«Саутгемптон» получил Ван Дейка за 13 млн фунтов в 2015 году, голландец стал звездой команды, а «Ливерпуль» выложил уже 75 млн фунтов, чтобы подписать его.