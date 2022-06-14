«Лучший концерт в моей жизни» — Келвин Харрис вспоминает нереальное шествие с «Ливерпулем»

Трэк Кэлвина Харриса One Kiss стал своего рода гимном болельщиков «Ливерпуля» после выступления Дуа Липы в финале Лиги Чемпионов в 2018 году.

DJ был приглашен Энди Робертсоном сыграть на шествии клуба, а будучи болельщиком «Ливерпуля», Харрис просто не смог не согласиться.

«Честно говоря, это был самый нереальный опыт в моей жизни», - признался Харрис.

«Конечно, я фанат «Ливерпуля», а то, что трэк стал не просто гимном футбола, а именно «Ливерпуля» - само по себе невероятно».

«Я как-то пообщался с Энди Робертсоном, и он сказал: «Мы собираемся отмечать, возможно, ты захочешь сыграть на «Энфилде» или в автобусе?».

«И я такой: «Чувак, веди меня в этот автобус». Это был 4х часовой DJ сет, мы 4 часа ездили по улицам «Ливерпуля».

«Я играл часа два, когда звукач мне сказал, что у нас осталось 10% батареи. Энди Робертсон чуть с ума не сошел, мы должны были поехать в док, где состоялось бы основное празднество. Тогда он сказал: «Отключи пока». Я так и сделал, Фирмино на другом конце автобуса показывал, что звука нет».

«За нами ехал грузовик, запускавший фейерверки, они смогли помочь нам с аккумулятором за несколько секунд до того, как мы свернули за угол к толпе болельщиков, которая сходила с ума».

Какой это был невероятный день!