Фанат «Ливерпуля» сделал подборку, как Нуньес забивает такие же голы, как Фернандо Торрес

«Ливерпуль» договорился с «Бенфикой» о трансфере Дарвина Нуньеса на сумму до 85 миллионов фунтов стерлингов.
В этом сезоне он забил 34 гола в 41 игре во всех соревнованиях, в том числе два гола в ворота своей новой команды в Лиге чемпионов.
Болельщики «Ливерпуля» в восторге от их последнего пополнения: один фанат сравнил 22-летнего футболиста с легендой клуба – Фернандо Торресом.
Пользователь TikTok @lfczone загрузил подборку, на которой Нуньес и Торрес забивают почти одинаковые голы.
Нуньес:
Торрес:
Нуньес:
Торрес:
Нуньес:
Торрес:
Нуньес действительно имеет что-то общее в стиле игры с бывшим форвардом «Ливерпуля». Похоже, у болельщиков будет новый кумир.
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