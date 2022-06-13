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Фанат «Ливерпуля» сделал подборку, как Нуньес забивает такие же голы, как Фернандо Торрес

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«Ливерпуль» договорился с «Бенфикой» о трансфере Дарвина Нуньеса на сумму до 85 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне он забил 34 гола в 41 игре во всех соревнованиях, в том числе два гола в ворота своей новой команды в Лиге чемпионов.

Болельщики «Ливерпуля» в восторге от их последнего пополнения: один фанат сравнил 22-летнего футболиста с легендой клуба – Фернандо Торресом.

Пользователь TikTok @lfczone загрузил подборку, на которой Нуньес и Торрес забивают почти одинаковые голы. 

Нуньес:

Торрес:

Нуньес:

Торрес:

Нуньес:

Торрес:

Нуньес действительно имеет что-то общее в стиле игры с бывшим форвардом «Ливерпуля». Похоже, у болельщиков будет новый кумир.

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