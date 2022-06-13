Фанат «Ливерпуля» сделал подборку, как Нуньес забивает такие же голы, как Фернандо Торрес

«Ливерпуль» договорился с «Бенфикой» о трансфере Дарвина Нуньеса на сумму до 85 миллионов фунтов стерлингов.

В этом сезоне он забил 34 гола в 41 игре во всех соревнованиях, в том числе два гола в ворота своей новой команды в Лиге чемпионов.

Болельщики «Ливерпуля» в восторге от их последнего пополнения: один фанат сравнил 22-летнего футболиста с легендой клуба – Фернандо Торресом.

Пользователь TikTok @lfczone загрузил подборку, на которой Нуньес и Торрес забивают почти одинаковые голы. Нуньес: