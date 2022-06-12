«Ливерпуль» отправил скаутов за гвинейским защитником. Его рекомендовал Кейта

По данным L'Equipe, «Ливерпуль» отправил скаутов наблюдать за защитником «Сент-Этьена» Сайду Соу ​​во время отборочного матча AFCON между Гвинеей и Египтом.

Говорят, его рекомендовал клубу Наби Кейта.

Вот несколько вещей, которые нужно знать о защитнике:

Еще подросток

Соу всего 19 лет, и он все еще развивается как защитник. Это лучшее время, чтобы подписать его, поскольку он может стать одним из лучших центральных защитников своего поколения.

Гвинеец уже стал постоянным игроком французской лиги и сборной Гвинеи, а значит, довольно быстро набирается опыта.

Сильные стороны

Соу — спокойно и уверенно владеет мячом. Он не из тех, кто бросается вперед, когда оказывается под давлением.

Статистика показывает, что он хорош в обороне - 2,2 успешных отбора в среднем за игру. Также он совершает 1,8 перехвата в среднем за матч.

Средняя точность передач - 83,3%.

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