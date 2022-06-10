«Ты точно знаешь, чего хочешь»: Салах объяснил, как повысил свою результативность

«Когда ты становишься старше, чувствуешь себя увереннее, лучше справляешься с давлением и точно знаешь, чего хочешь от футбола», - сказал Мо Салах официальному сайту «Ливерпуля».

«Я стараюсь просто расслабиться и помогать команде».

«Именно поэтому я получил награду лучшему игроку АПЛ. Я лучше понимаю игру и стараюсь делать, лучше товарищей, окружающих меня и сам становлюсь лучше для игры».

Салах получил награду за сезон 2021\22. Форвард стал лучшим и по количеству голов, и ассистов в АПЛ в сезоне, записав в свой актив 23 гола и 13 результативных передач.