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«Ты точно знаешь, чего хочешь»: Салах объяснил, как повысил свою результативность

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Мохамед Салах Мохамед Салах
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«Ты точно знаешь, чего хочешь»: Салах объяснил, как повысил свою результативность  

«Когда ты становишься старше, чувствуешь себя увереннее, лучше справляешься с давлением и точно знаешь, чего хочешь от футбола»,  - сказал Мо Салах официальному сайту «Ливерпуля».

 

«Я стараюсь просто расслабиться и помогать команде».

«Именно поэтому я получил награду лучшему игроку АПЛ. Я лучше понимаю игру и стараюсь делать, лучше товарищей, окружающих меня и сам становлюсь лучше для игры».

Салах получил награду за сезон 2021\22. Форвард стал лучшим и по количеству голов, и ассистов в АПЛ в сезоне, записав в свой актив 23 гола и 13 результативных передач.  

 

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