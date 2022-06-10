Дарвин Нуньес уже сказал семье и друзьям, что переходит в «Ливерпуль»

Уругваец готов подписать пятилетний контракт с «Ливерпулем», по которому он будет зарабатывать 6 млн евро за сезон.

«Ливерпуль» боролся за Нуньеса с «МЮ» на протяжении последних пары недель, но по сообщениям SIC Noticias футболист предпочел «красных».

Нуньес уже согласовал персональный контракт с «Ливерпулем», единственное, о чем оставалось договориться – это сумма отступных. Скорее всего, английский клуб выплатит «Бенфике» 85 млн евро.

«Ливерпуль» ждет «зеленого света» от «Бенфики», чтобы соглашение стало официальным.

Сообщается, что «красные» гарантировали Нуньесу место в «основе», а также футбол в Лиге Чемпионов, чего «МЮ» не смог бы предложить.

Нуньес блистал в «Бенфике» в сезоне 2021\22, забив 34 гола в 41 матче во всех турнирах, в том числе 6 голов в Лиге Чемпионов.