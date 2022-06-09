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Сразу три клуба АПЛ интересуются Минамино

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Такуми Минамино может первым покинуть «Ливерпуль» этим летом, клуб хочет получить за него 17 млн фунтов, сообщает Liverpool Echo.

Минамино присоединился к «красным» за 7,2 млн фунтов в январе 2020 года из «Зальцбурга», его судьба на «Энфилде» сложилась не самым лучшим образом. Минамино пришлось конкурировать с Мохамедом Салахом, Садьо Мане и Роберто Фирмино, а это задача не из простых, поэтому японец, ожидаемо, часто оставался на скамейке запасных.

За свои 55 матчей в «Ливерпуле» Минамино забил 14 голов во всех турнирах, а также стал автором трех результативных передач. Он сыграл важную роль для команды в домашних кубковых турнирах в этом сезоне. Такуми записал в свой актив три гола в Кубке Англии в четырёх матчах и 4 гола в Кубке Лиги, а также ассист в пяти матчах. Так он помог «Ливерпулю» выиграть оба трофея.

Минамино 27 лет, и он ищет команду, где сможет получить место в основном составе.

Тренер «Лидса» Джесси Марш работал с Минамино в «Зальцбурге», а с учетом того, что Рафинья с большой вероятностью покинет команду, «Лидсу» потребуется замена.

В «Саутгемптоне» тоже не понаслышке знают о таланте японца, он играл в клубе на правах аренды во второй половине сезона 2020\21, забил 2 гола за 10 матчей.

С учетом ухода Адама Траоре, «Вулверхэмптон» также интересуется Минамино. Так что конкуренция за подпись японца в АПЛ весьма высокая.

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