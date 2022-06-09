Больше голов, чем «МЮ» и «Арсенал» вместе взятые: статистика Нуньеса вызывает улыбку у болельщиков «Ливерпуля»

Ходит множество слухов о трансфере звезды «Бенфики» Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» этим летом. Игроком также интересуются «МЮ» и «Арсенал».

Портал WhoScored опубликовал статистику в своем аккаунте в Twitter, чтобы потроллить конкурентов «Ливерпуля».

«Дарвин Нуньес забил больше голов в ворота «Ливерпуля» в прошлом сезоне (2), чем «МЮ» и «Арсенал» вместе взятые за пять матчей (0)».

Уругваец встречался с «красными» в Лиге Чемпионов, забил два гола в двух матчах, хотя в итоге «Ливерпуль» победил с общим счетом 6-4.