LFC 2020
Блог

Больше голов, чем «МЮ» и «Арсенал» вместе взятые: статистика Нуньеса вызывает улыбку у болельщиков «Ливерпуля»

Ливерпуль Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Ходит множество слухов о трансфере звезды «Бенфики» Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» этим летом. Игроком также интересуются «МЮ» и «Арсенал».

 

Портал WhoScored опубликовал статистику в своем аккаунте в Twitter, чтобы потроллить конкурентов «Ливерпуля».

«Дарвин Нуньес забил больше голов в ворота «Ливерпуля» в прошлом сезоне (2), чем «МЮ» и «Арсенал» вместе взятые за пять матчей (0)».

Уругваец встречался с «красными» в Лиге Чемпионов, забил два гола в двух матчах, хотя в итоге «Ливерпуль» победил с общим счетом 6-4.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные