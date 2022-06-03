Харви Эллиот покинул расположение сборной Англии до 21 года после положительного теста на Covid

Харви Эллиотт не сыграет за сборную Англии до 21 года, по крайней мере, на данный момент.

Футболист «Ливерпуля» сдал положительный тест на Covid и был отправлен домой.

«У Харви коронавирус, но мы надеемся, что позже он присоединится к нам», — сказал журналистам главный тренер сборной Англии до 21 года Ли Карсли.

Если он быстро поправится, Эллиот все еще может принять участие в двух из четырех отборочных матчей чемпионата Европы до 21 года.

Кертис Джонс — еще один игрок «Ливерпуля» в составе англичан на матчи против Чехии, Албании, Косово и Словении.