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Харви Эллиот покинул расположение сборной Англии до 21 года после положительного теста на Covid

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Харви Эллиотт не сыграет за сборную Англии до 21 года, по крайней мере, на данный момент.

Футболист «Ливерпуля» сдал положительный тест на Covid и был отправлен домой.

«У Харви коронавирус, но мы надеемся, что позже он присоединится к нам», — сказал журналистам главный тренер сборной Англии до 21 года Ли Карсли.

Если он быстро поправится, Эллиот все еще может принять участие в двух из четырех отборочных матчей чемпионата Европы до 21 года.

Кертис Джонс — еще один игрок «Ливерпуля» в составе англичан на матчи против Чехии, Албании, Косово и Словении.

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