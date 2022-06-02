Эксперт считает, что потеря Мане будет стоить «Ливерпулю» титула в АПЛ

Продажа форварда Садио Мане этим летом может стоить «Ливерпулю» чемпионства в Премьер-лиге в следующем сезоне.

Сообщается, что нападающий сообщил руководству «Ливерпуля», что намерен покинуть клуб этим летом, мюнхенская «Бавария» проявляет к нему интерес.

Бывший нападающий «Астон Виллы» Агбонлахор считает, что потеря Мане будет стоить «красным» титула в следующем сезоне.

В разговоре с talkSPORT Агбонлахор сказал: «Ливерпуль», позволив Мане уйти в следующем сезоне, лишится шансов на титул. Холанд подписал контракт с «Манчестер Сити», они становятся все сильнее.

«Они собираются позволить Мане уйти? Да, у них есть Луис Диас и Диогу Жота, но Мане — бомбардир, угроза, он давал «Ливерпулю» преимущество».

«Для меня уход Мане нелеп, но я не виню ни Мане, ни Салаха. Они хотят получать соответствующую оплату за работу, которую проделывают из года в год. Вместо этого они видят, как Холанд зарабатывает по 400 000 фунтов в неделю, Де Брюйне – 350 000, они говорят своим агентам: «Я хочу, чтобы было так же, как у них». Салах – лучший бомбардир в каждом сезоне, так что, либо платите ему, либо он уйдет».