«Ливерпуль» готов предложить психологическую поддержку болельщикам, пострадавшим во время финала Лиги чемпионов

«Ливерпуль» собирается помочь болельщикам, пострадавшим во время финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс», путем финансовой помощи организациям по поддержке психического здоровья.

«Ливерпуль» опубликовал заявление:

«Клуб пообещал финансовую помощь тем организациям, которые уже пользуются большим спросом, и призывает болельщиков обращаться за поддержкой, если они чувствуют, что нуждаются в ней сейчас.

Ситуация на стадионе «Стад де Франс» и вокруг него, до и после начала матча в субботу вечером, надолго останется в нашей памяти и памяти болельщиков по совершенно неправильным причинам.

Футбольный клуб «Ливерпуль» хочет, чтобы болельщики знали, что помощь экспертов доступна.

Фонд клуба ежедневно сотрудничает с профессиональными службами поддержки психического здоровья и состоит в контакте с фан-группами, клуб составил список организаций, к которым болельщики могут обратиться прямо сейчас».