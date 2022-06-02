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«Ливерпуль» готов предложить психологическую поддержку болельщикам, пострадавшим во время финала Лиги чемпионов

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«Ливерпуль» собирается помочь болельщикам, пострадавшим во время финала Лиги чемпионов на «Стад де Франс», путем финансовой помощи организациям по поддержке психического здоровья.

«Ливерпуль» опубликовал заявление:

 

«Клуб пообещал финансовую помощь тем организациям, которые уже пользуются большим спросом, и призывает болельщиков обращаться за поддержкой, если они чувствуют, что нуждаются в ней сейчас.

 

Ситуация на стадионе «Стад де Франс» и вокруг него, до и после начала матча в субботу вечером, надолго останется в нашей памяти и памяти болельщиков по совершенно неправильным причинам.

Футбольный клуб «Ливерпуль» хочет, чтобы болельщики знали, что помощь экспертов доступна.

Фонд клуба ежедневно сотрудничает с профессиональными службами поддержки психического здоровья и состоит в контакте с фан-группами, клуб составил список организаций, к которым болельщики могут обратиться прямо сейчас».

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