Салах может перейти в один из клубов АПЛ в 2023 году

The Athletic сообщает, что Мохамед Салах не намерен продлевать контракт с «Ливерпулем».

«Красные» предложили поднять зарплату Салаха на 15%, но нападающий посчитал это недостаточным.

Салах хотел бы остаться, но он также хочет, чтобы контракт с клубом отражал его статус одного из лучших футболистов планеты.

Не получив предложения существенно лучше, Мо готов покинуть клуб бесплатно в 2023 году. Если это произойдет, то египтянин хотел бы остаться в АПЛ.

По данным The Athletic, если контракт с «Ливерпулем» не будет продлен, Салах отправится в «МанСити», «Челси» или «МЮ».