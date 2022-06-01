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Немецкие СМИ сообщают об интересе «ПСЖ» и «Мадрида» к Мане

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Садьо Мане после финала Лиги Чемпионов объявил, что хочет покинуть «Ливерпуль» летом. «Бавария» считается главным претендентом на подписание футболиста, но также интерес проявляют «Реал Мадрид» и «ПСЖ».

Издание Sport Bild заверяет, что «Бавария» пытается получить Мане за 35 млн евро плюс бонусы. Футболисту предлагают контракт на 3 сезона и зарплату в 20 млн евро в год.

 

Sport Bild напоминает, что «ПСЖ» в состоянии заплатить больше, чем «Бавария». Парижский клуб считается главным соперником немцев в борьбе за Мане. «Реал Мадрид» также следит за ситуацией и может вмешаться в любой момент.

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