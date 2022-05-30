LFC 2020
Блог

«Я проснулся в ужасном настроении»: Робертсон о том, как шествие помогло поднять ему вернуть боевой дух

Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Эндрю Робертсон Эндрю Робертсон
Футбол Футбол

«Честно говоря, я проснулся этим утром в ужасном настроении, как и все мы, я немного боялся шествия, но, когда вы садитесь в этот автобус, вы понимаете, что у команды лучшие фанаты в мире. Это подняло нам настроение», -  Об этом Эндрю Робертсон сообщил официальному сайту клуба.

«В глубине души мы сомневались, сколько людей придет, мы не ожидали, что нас так поддержат. Представлять наших болельщиков — самая большая честь».

 

«В следующем сезоне мы снова сделаем все возможное».

 

В воскресенье «Ливерпуль» провел шествие, чтобы отпраздновать два титула, выигранных в сезоне 2021/22.

 

Сам Робертсон сыграл большую роль в успешном сезоне «Ливерпуля». Левый защитник забил три гола и сделал 15 передач в 47 матчах за «красных».

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные