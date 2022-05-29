«Не говорите ничего перед финалом»: Тьерри Анри припоминает Салаху его желание взять реванш

«Мы столько раз говорили, что речь идет только о том, чтобы забросить мяч в сетку», — сказал Тьерри Анри после финала Лиги чемпионов.

«Реал Мадрид» нанес один удар по воротам и забил».

«У «Ливерпуля» было много моментов, но им противостоял Тибо Куртуа. Помните, что я сказал в полуфинале, что люди не ценят его так высоко, как он того заслуживает. Куртуа - один из лучших вратарей в мире, лучше, чем Эдерсон. Он показал в финальном матче».

«Я всегда советую: не говорите ничего перед финалом. Обыграйте «Реал Мадрид», затем говорите сколько угодно: это реванш и все такое. Когда вы говорите подобное перед финалом, вы обязаны его выиграть».

Салах, как известно, сказал, что с нетерпением ждет возможности «отомстить» «Мадриду» за поражение в финале Лиги Чемпионов в 2018 году.

Однако все пошло не так, как планировалось: Салах упустил несколько моментов, а «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:0.