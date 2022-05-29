LFC 2020
Блог

Тибо Куртуа поддержал болельщиков «Ливерпуля»

Клубы
Тибо Куртуа Тибо Куртуа
Реал Мадрид Реал Мадрид
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Тибо Куртуа стал ключевым игроком в финале Лиги Чемпионов между «Мадридом» и «Ливерпулем», не раз спасая «сливочных» своими сэйвами.

Вратарь «Мадрида» проявил себя с лучшей стороны и после игры, отправив сообщение болельщикам «Ливерпуля», узнав о хаосе с билетами, вызванном французскими властями.

«Я сочувствую фанатам «Ливерпуля» в связи с тем, как с ними обошлись. Надеюсь, все вернулись домой целыми и невредимыми!», -  Куртуа написал в твиттере.

Многие болельщики «Ливерпуля» не смогли попасть на трибуны в субботу, так как полиция ограничила доступ на стадион. Им сказали, что билеты фальшивые.

Был применен слезоточивый газ для разгона толпы, в которой были женщины и дети.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные