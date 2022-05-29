Тибо Куртуа поддержал болельщиков «Ливерпуля»

Тибо Куртуа стал ключевым игроком в финале Лиги Чемпионов между «Мадридом» и «Ливерпулем», не раз спасая «сливочных» своими сэйвами.

Вратарь «Мадрида» проявил себя с лучшей стороны и после игры, отправив сообщение болельщикам «Ливерпуля», узнав о хаосе с билетами, вызванном французскими властями.

«Я сочувствую фанатам «Ливерпуля» в связи с тем, как с ними обошлись. Надеюсь, все вернулись домой целыми и невредимыми!», - Куртуа написал в твиттере.

Многие болельщики «Ливерпуля» не смогли попасть на трибуны в субботу, так как полиция ограничила доступ на стадион. Им сказали, что билеты фальшивые.

Был применен слезоточивый газ для разгона толпы, в которой были женщины и дети.