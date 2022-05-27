Харви Эллиотт о финале ЛЧ: «Я надеюсь, мы сможем все исправить»

Харви Эллиотт поделился своими мыслями об одном из самых эффектных снимков с празднования победы «Ливерпуля» в этом сезоне.

Юноша подвергся резкой критике со стороны СМИ за то, что использовал файер во время празднования победы в Кубке Карабао.

«Я не должен был, это просто случилось. Там был файер, и я взял его и просто хотел отпраздновать».

«Я не могу принимать этот опыт, как должное. Как болельщик, я мечтал об этих впечатлениях, сейчас у меня есть возможность получить их, я очень счастлив».

«Мне просто нужно играть в свою игру и убедиться, что работаю настолько усердно, на сколько могу».

Говоря о финале Лиги чемпионов, Эллиот сказал: «Для меня это моя собственная возможность отомстить. Ранее я исптыла огорчение и разочарование болельщика, а теперь смогу отомстить в субботу».

«Это будет сумасшедший опыт — иметь возможность сказать, что я был там как фанат, а затем как игрок и, надеюсь, получил шанс выйти на поле. Посмотрим. Я просто так взволнован, и, надеюсь, мы сможем все исправить».