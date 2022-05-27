«В субботу я дам вам лучший ответ, который вы хотите услышать»: Мане намекает на продление контракта с «Ливерпулем»

Садио Мане сказал болельщикам «Ливерпуля», что он полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов, но обещает, что даст им ответ, который они хотят услышать, о его дальнейшей судьбе в клубе.

«Честно говоря, единственный ответ, который я могу дать сейчас: я чувствую себя очень хорошо и полностью сосредоточен на субботней игре. Вот ответ, который я должен дать перед финалом».

«Но спросите меня в субботу, и я смогу дать лучший ответ, который вы хотите услышать, это точно. Я скажу все, что вы хотите услышать. А сейчас надо побеждать, на другое у меня нет времени».

«Я сделаю все возможное, чтобы выиграть финал, потому что это самая большая мечта и для меня, и для парней, а затем я отвечу на все вопросы».