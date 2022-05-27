LFC 2020
Блог

«В субботу я дам вам лучший ответ, который вы хотите услышать»: Мане намекает на продление контракта с «Ливерпулем»

Садьо Мане Садьо Мане
Ливерпуль Ливерпуль
Клубы
Футбол Футбол

Садио Мане сказал болельщикам «Ливерпуля», что он полностью сосредоточен на финале Лиги чемпионов, но обещает, что даст им ответ, который они хотят услышать, о его дальнейшей судьбе в клубе.

«Честно говоря, единственный ответ, который я могу дать сейчас: я чувствую себя очень хорошо и полностью сосредоточен на субботней игре. Вот ответ, который я должен дать перед финалом».

«Но спросите меня в субботу, и я смогу дать лучший ответ, который вы хотите услышать, это точно. Я скажу все, что вы хотите услышать. А сейчас надо побеждать, на другое у меня нет времени».

«Я сделаю все возможное, чтобы выиграть финал, потому что это самая большая мечта и для меня, и для парней, а затем я отвечу на все вопросы».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные