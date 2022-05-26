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Гари Невилл: «Ливерпуль» не выиграет Лигу чемпионов, полузащита — их слабое место»

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Гари Невилл Гари Невилл
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Гари Невилл говорил о противостоянии «Мадрида» и «Ливерпуля» в предстоящем финале Лиги Чемпионов в интервью Sky Sports.

«Я не думаю, что «Ливерпуль» выиграет Лигу Чемпионов. Полузащита «Ливерпуля» — их слабое место, а в последние 15 минут полузащита «Мадрида» — все пятеро вместе взятые —выиграют финал».

«Я смотрю на полузащиту мадридского «Реала» в лице Каземиро, Тони Крооса, Луки Модрича, а также на двух молодых игроков с Вальверде и Камавингу — эти пять игроков ведут команду с первой минуты и до самого конца».

 

Кроос и Модрич разбили полузащиту «Ливерпуля», когда команды встретились в прошлом сезоне на «Сантьяго Бернабеу».

 

Однако, пока Тьяго и Фабиньо оба в хорошей форме, называть полузащиту «красных» слабостью кажется очень неправильным.

 

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