Клопп включит Мортона и двух других талантов из академии заявку на финал Лиги чемпионов

По сообщениям Mirror, Юрген Клопп включил Тайлера Мортона, Риса Уильямса и Оуэна Бека в заявку «Ливерпуля» на предстоящий финал Лиги Чемпионов.

В начале этого сезона Мортон провел два матча в Лиге чемпионов, дебютировав против «Порту». Бек — левый защитник, подписавший свой первый профессиональный контракт с «Красными» в 2021 году.

Уильямс играл в Лиге чемпионов в прошлом сезоне, но еще не участвовал в соревнованиях в этом сезоне.

Ожидается, что ни один из этих игроков не выйдет в стартовом составе, но для них должно быть хорошим опытом даже оказаться на скамейке запасных в финале Лиги чемпионов.