Куртуа назвал «небольшое преимущество» «Мадрида» над «Ливерпулем» перед финалом в Париже

«Ливерпуль» и «Реал Мадрид» схлестнутся в субботнем финале Лиги чемпионов в Париже, Тибо Куртуа считает, что «сливочные» устали меньше, чем «красные».

«Ливерпуль» — отличная команда, они играют в интенсивный футбол, играют агрессивно, прессингуют, и у них есть очень скоростные футболисты. Но в финале все возможно», — сказал вратарь.

«Мы подходим к игре в отличной физической форме, а они должны были выкладываться до последней минуты».

«Возможно, это может дать нам небольшое преимущество, но мы должны показать интенсивность, показать, что мы готовы сражаться до конца».

«Реал Мадрид» выиграл титул чемпиона Ла Лиги досрочно, что позволило Карло Анчелотти сыграть в оставшихся матчах с измененным составом.

«Ливерпуль» боролся за титул до самого последнего дня, финишировав на очко позади «Сити».