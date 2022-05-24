Хаби Алонсо: «Мадрид» не ждет. Они бьют тебя с одной стороны, потом с другой, потом ты оказываешься на полу, а они берут контроль в свои руки»

Хаби Алонсо, бывший игрок «Ливерпуля» и «Мадрида», не может решить, за кого будет болеть в финале Лиги Чемпионов из-за преданности обоим. Он говорил BT Sport о предстоящем матче.

«Мне нравится, когда Юрген говорит, что «Ливерпуль» - «монстры психологии», потому что то, что они делают - непросто, а они это делают не только в текущем сезоне, но на протяжении последних нескольких лет – такой у них характер».

«Но другое дело — финал. Именно в финале нужно показывать свой характер. Потому что соперник — «Реал Мадрид» — тоже монстр с характером. Так что нас ждет большое столкновение, которым мы будем наслаждаться футболом».

«Мадрид» не ждет. Они бьют тебя с одной стороны, потом с другой, потом ты оказываешься на полу, а они берут контроль в свои руки. Здорово было видеть такую ​​красивую игру в матче «Мадрида» против «Сити» - это было красиво».

«Я как бы посередине с обеими командами, так что я выиграю, что бы ни случилось!»

«Это два великих клуба. Оба заслуживают победы. Я буду сочувствовать проигравшему, но что бы ни случилось —обе команды еще будут побеждать в будущем. Посмотрим, это финал Лиги чемпионов, так что просто наслаждайтесь».