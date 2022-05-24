«Смешанные чувства»: Эндрю Робертсон о драматическом завершении Премьер-лиги

В интервью официальному сайту «Ливерпуля» Эндрю Робертсона спросили о драматическом финале АПЛ.

«Честно говоря, я испытываю смешанные чувства: во-первых, досаду. Было бы замечательно стать чемпионами, никто не будет отрицать».

«МанСити» - отличная команда, мы подталкивали друг друга весь сезон и последние 4-5 лет. Они обошли нас в честной борьбе».

«Во-вторых, я очень горжусь тем, что являюсь частью этого клуба, этой команды, потому что парни сделали этот сезон особенным, хотя он еще не закончен и впереди у нас большой финал».

«Мы боролись во всех турнирах до конца – это многое значит. Эта команда, тренерский штаб, все, кто работают в клубе – я очень ими горжусь. Мы все взбодримся и будем готовы к Парижу».

«Ливерпуль» уступил «Сити» всего одно очко, как и в сезоне 2018\19, когда «красные» взяли Лигу Чемпионов. Посмотрим, повторится ли история.