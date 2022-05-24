«Мы сделали это по-ливерпульски, а это сложно»: Клопп о развитии своей команды после поражения в финале ЛЧ в 2018 году

В беседе с официальным сайтом УЕФА Юргена Клоппа спросили, как изменился «Ливерпуль» после поражения в финале Лиги чемпионов 2018 года от «Мадрида».

«О, мы сделали это по-ливерпульски, а это сложно. Итак, мы проиграли большие финалы. В первый год моей работы - финал Лиги Европы и финал Кубка Лиги. Все эти переживания важны», - сказал Клопп.

«Нам нужно было научиться побеждать. Нам нужно было научиться быть на высшем уровне внимания в такой игре».

«Мы сделали это, и я очень доволен тем, как ребята развивались за эти годы. Вот почему с тех пор команда была такой сплоченной».

С тех пор «Ливерпуль» выиграл шесть титулов за четыре года, включая победу в Лиге чемпионов в 2019 году и долгожданный трофей Премьер-лиги годом позже.

В этом сезоне "красные" уже выиграли Кубок Лиги и Кубок Англии. Хотя премьер-лига не не покорилась команде Клоппа, они все еще могут завершить сезон треблом.