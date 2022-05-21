Клопп объяснил, почему не будет разговаривать с Джеррардом перед решающим матчем «Сити» против «Астон Виллы»

Надежды «Ливерпуля» на чемпионство зависят от результата матча между «Манчестер Сити» и «Астон Виллы», которую тренирует Стивен Джеррард.

Это чрезвычайно эмоциональная ситуация, даже романтическая, когда легенда «красных» может помочь своему бывшему клубу выиграть титул.

Вот что сказал об этом Юрген Клопп, отметив, что не планирует звонить Джеррарду перед игрой.

«Если бы я играл и мог бы помочь «Дортмунду» или «Майнцу», это было бы для меня дополнительной мотивацией, но я не играю», — сказал он на пресс-конференции.

«И Стиви не играет. Очень обидно, гораздо обиднее, что Стиви не играет, чем то, что я не играю. Стиви отнесется к этому на 100% серьезно, без моего звонка или чего-то еще. Вероятно, остальная часть клуба уже наверное позвонила ему, но я – нет».