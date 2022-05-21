Де Брюйне стал лучшим игроком АПЛ, опередив Салаха и Трента

Кевин де Брюйне признан лучшим игроком Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

В шорт-лист из восьми футболистов вошли Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд, победителем стал игрок «Манчестер Сити».

Голосование велось на сайте Премьер-лиги, а также учитывались голоса 20 капитанов клубов АПЛ и группы футбольных экспертов.

Де Брюйне забил 15 голов и отдал семь результативных передач, набрав лучшую форму в решающий момент чемпионской гонки.

Ранее Салах был признан футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов.