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Де Брюйне стал лучшим игроком АПЛ, опередив Салаха и Трента

Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Кевин де Брюйне Кевин де Брюйне
Мохамед Салах Мохамед Салах
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Кевин де Брюйне признан лучшим игроком Премьер-лиги в сезоне 2021/22.

В шорт-лист из восьми футболистов вошли Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд, победителем стал игрок «Манчестер Сити».

Голосование велось на сайте Премьер-лиги, а также учитывались голоса 20 капитанов клубов АПЛ и группы футбольных экспертов.

Де Брюйне забил 15 голов и отдал семь результативных передач, набрав лучшую форму в решающий момент чемпионской гонки.

Ранее Салах был признан футболистом года по версии Ассоциации футбольных журналистов.

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