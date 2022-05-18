Что должно произойти в последнем туре АПЛ, чтобы «Ливерпуль» выиграл Премьер-лигу: объясняем

Как и в сезоне 2018/19, «Ливерпуль» перед последним туром АПЛ на одно очко отстает от лидера «Ман Сити».

В воскресенье «Ливерпуль» примет «Вулверхемптон», а «МанСити» дома встретится с «Астон Виллой» Стивена Джеррарда.

Итак, что должно произойти, чтобы история не повторилась и «Ливерпуль» поднял трофей? Команде Клоппа понадобится помощь «Астон Виллы».

«Ливерпуль» проигрывает

Конечно, если «Ливерпуль» дома обыграет «Вулверхэмптон», «Манчестер Сити» станет чемпионом вне зависимости от результата игры с «Виллой».

Но, с учетом того, что «красные» остаются единственной непобежденной командой в АПЛ в 2022 году, и то, что они выиграли у этого соперника последние шесть игр — такой исход выглядит маловероятным.

«Ливерпуль» играет вничью

Если «Ливерпуль» наберет только одно очко против команды Бруно Лаге, почти нет шансов, что они смогут обойти «Сити» и выиграть трофей.

Согласно правилам Премьер-лиги, если клубы финишируют с одинаковым количеством очков, их позиция определяется разницей мячей, а затем количеством забитых голов.

В настоящее время разница мячей у «Сити» лучше, чем у «Ливерпуля» - на шесть голов, и они также забили на пять голов больше.

«Ливерпуль» может выиграть титул, если наберет очко, а «Ман Сити» проиграет «Астон Вилле» как минимум 7:0.

Нереально, говорите? Возможно, но пару лет назад «Вилла» обыграла «Ливерпуль» со счетом 7:2.

«Ливерпуль» побеждает

Для того, чтобы иметь реальный шанс выиграть трофей, «Ливерпуль» должен победить в воскресенье — и надеяться, что «Сити» проиграет «Вилле».

«Красных» устроит либо ничья, либо поражение хозяев на стадионе «Этихад».

Перед матчем с «Вест Хэмом» в прошлое воскресенье «Сити» выиграл пять матчей подряд с преимуществом в три гола или больше, но в Лондоне они потеряли два очка, так что давление гонки за трофеем может повлиять на них.

Важнее всего, как команда Стивена Джеррарда сразится с соперниками «Ливерпуля» — представьте себе, если он поможет «красным» выиграть титул, которого у него никогда не было.