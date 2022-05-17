Кертис Джонс и еще 6 «красных», мало игравших в последнее время, борются за место в «основе» против «Саутгемптона»

По словам репортера Пола Джойса, Жоэль Матип, Костас Цимикас, Джо Гомес, Джеймс Милнер, Кертис Джонс, Диого Хота и Роберто Фирмино «соревнуются» за место в «основе» «Ливерпуля» в матче против «Саутгемптона» во вторник.

Финал Кубка Англии между «Ливерпулем» и «Челси» длился 120 минут, поэтому многие футболисты нуждаются в отдыхе перед игрой с «Вулверхэмптоном» в воскресенье.

Странно, что Такуми Минамино отсутствует в списке — японец хорошо справился за то ограниченное время, которое ему было предоставлено, и определенно заслуживает шанса доказать, что он достаточно хорош для первой команды.