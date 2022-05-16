Ван Дейк поделился тем, что сказал Клопп команде перед серией пенальти в финале Кубка

Вирджил ван Дейк рассказал, что Клопп сказал команде перед серией пенальти в финале Кубка Англии против «Челси».
«Продолжайте идти вперед и будьте едины, впереди еще будут моменты».
«Держись крепко и просто выкладывайтесь на полную. Вы должны показать, как сильно этого хотите, и я думаю, что обе команды сделали это, если честно, но мы на стороне победителя».
Ван Дейк также поделился своими впечатлениями от добавления Кубка Англии в свою коллекцию трофеев.
«Он довольно тяжелый! Но это хорошо, это трофей, который мы еще не выигрывали, поэтому мы очень гордимся тем, что получили его, и, надеюсь, впереди еще много побед».
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