«Обыграйте «Ливерпуль» со счетом 4:0»: Гвардиола отправил сообщение «Саутгемптону»

«Я бы сказал, обыграть «Ливерпуль» со счетом 4-0!» , - заявил Пеп Гвардиола, когда его спросили, есть ли у него сообщение для «Саутгемптона» после того, как «Манчестер Сити» потерял два очка против «Вест Хэма».

«Горожане» опережают «Ливерпуль» на четыре очка, но у «красных» игра в запасе.

Команда Юргена Клоппа встретится с «Саутгемптоном» и «Вулверхэмптоном», а «Сити» сыграет с «Астон Виллой» на «Этихаде» в следующее воскресенье.

«Большая, большая привилегия, которую мы имеем, заключается в том, что дома все в наших руках», — добавил Гвардиола.

«Нам не нужно смотреть ни на что, кроме самих себя. Мы просто должны отдать все».