«Если вы не можете наслаждаться этим сезоном, я не могу вам помочь»: Клопп призывает болельщиков поддержать команду

Юрген Клопп призвал фанатов насладиться тем фактом, что «Ливерпуль» борется за множество трофеев в действительно захватывающий месяц для клуба.

«Если вы не можете наслаждаться этим сезоном, я не могу вам помочь. Я очень рад, что болельщики могут быть частью этого путешествия. Они главная причина этого путешествия».

«Мы должны продолжать бороться. Теперь борьба становится действительно захватывающей».

«Я почти уверен, что многие болельщики по всему миру будут смотреть эту игру. Надеюсь, мы сможем использовать эту силу».

«Синие» и «красные» на стадионе. Когда мы встречались раньше, это было похоже на финал чемпионата мира».

«Конечно, это крупнейшее внутреннее кубковое соревнование в мире. Вы просто делаете то, что делаете. Мы много говорили об этом. Я не смотрел 20 финалов Кубка Англии, но не думаю, что мне нужно смотреть, чтобы понять, насколько это важно».